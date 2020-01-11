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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi." dedi.

Sezgin Pancar   | 11.01.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

Mersin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi." dedi.

Pakdemirli, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." ifadesini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi