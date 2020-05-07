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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.05.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız

Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.

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