Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.
Ankara
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