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Ekonomi

Tarım Kredi "kurum marketlerinde ürünlerin pahalıya satıldığı" iddialarını yalanladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), kendi marketlerinde satışa sunulan ürünlerden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çaya ilişkin mukayeselerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 08.12.2022
Tarım Kredi "kurum marketlerinde ürünlerin pahalıya satıldığı" iddialarını yalanladı

Ankara

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, her marketin farklı fiyatlarda satışa sunduğu kendine özgü, birinci ve ikinci marka ürünleri bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinin birinci marka ürünü ile diğer marketlerin ikinci marka ürünlerinin kıyaslandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım Kredi market şubelerimizde satışa sunulan ürünlerimizden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çayda yapılan mukayeseler gerçeği yansıtmamaktadır. Günlük fiyat dalgalanmaları hariç, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirim kampanyasındaki birinci marka ürünlerimiz her zaman sektördeki diğer paydaşlarımızın birinci markasından, ikinci marka ürünlerimiz de ikinci marka ürünlerinden daha ucuzdur. Ayçiçek yağında farklı segmentteki ürünler karşılaştırılarak 'Tarım Kredi Kooperatif marketleri pahalı ürün satıyor' algısı oluşturulmak istenmektedir. Pirinçte ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki birinci kalite yerli Osmancık-Baldo pirinç ile diğer marketlerin ithal Çin ve ikinci kalite Luna pirinci mukayese edilmektedir. Çayda da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan birinci sürgün filiz çayı ile rakiplerin üçüncü sürgün harman çayı mukayese edilmektedir."

Söz konusu haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinde satılan ürünlerin tamamının kendiyle eş değer kalite ve menşede olmayan ürünlerle mukayese edildiğine işaret edilen açıklamada, kuruma bağlı marketlerde, 70 ana ürün grubunda yaklaşık 400 ürün çeşidinin, sektördeki diğer paydaşlardan daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulduğu kaydedildi.

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