Tarım Fuarı Growtech Antalya'da yarın kapılarını açıyor
Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, yarın sektör temsilcilerini bir araya getirecek.
Antalya
ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, "8. Bitki Islahı Proje Pazarı" ile eş zamanlı yapılacak.
Güçlü küresel ağıyla sektörün gelişimine ve işbirliğine katkı sağlamayı hedefleyen fuar, alanında öncü isimleri konferanslarda buluşturacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fuarda, "2050'de Tarım: Küresel Trendler ve Bölgesel Farklılıklar", "Tarım Teknolojileri ve İnovasyon" başta olmak üzere farklı başlıklarda oturumlar yapılacak.
Ayrıca, "Türk Devletlerinde Tarım Diplomasisi ve Ticareti", "Kazakistan-Özbekistan-Türkiye Arasında Tohum Ticareti ve Yatırım Fırsatları" ve "Uluslararası Tarım Diplomasisi" gibi uluslararası işbirliği ve ticaret fırsatlarını ele alan paneller düzenlenecek.
Growtech Antalya Tarım Fuarı, 18-21 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.