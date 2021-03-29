Euro
9.64
Dolar
8.18
BIST 100
1,393.51
Altın
1,724.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. - VTR
logo
Ekonomi

Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Adlı, "Vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor" dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 29.03.2021
Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek

Ankara

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu söyledi.

Kimlik doğrulamanın tapuda sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu ve bu konuda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nden önce de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını belirten Adlı, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine girip kimlik bilgilerini alarak doğrulama yaptıklarını anlattı.

Vekaletlerin doğrulanması işlemi Türkiye Noterler Birliği üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Adlı, Ticaret Bakanlığı üzerinden de ilgili kişinin şirket temsilcisi olup olmadığını doğruladıklarını aktardı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu tip birçok uygulaması olduğunu ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Adlı, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pilot uygulama başlattık. Ankara'da Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz ile Çankaya Kadastro Müdürlüğümüzde şu anda pilot uygulama devam ediyor. Yeni kimlik kartlarımızda biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izimiz ve özel bir takım kişisel bilgiler var. Müdürlüğümüze gelen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve otomatik olarak nüfustaki veri tabanına giriliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistemden teyit ediliyor. Doğrulanmış bilgilerin bize gelmesiyle tapuda sahteciliklerin önüne artık daha hızlı geçebileceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 30 gün solunum cihazına bağlı yatan Şeref Vardar: Yoğun bakıma 100 kilo girdim, 68 kilo olarak çıktım
Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu: Halen yürümekte zorluk çekiyorum
DSÖ'nün taslak raporunda Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi
Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı
Türkiye koronavirüs tablosu

Benzer haberler

Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek

Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek

Tapu siciline konulan kamusal kısıtlamaların kaldırılmasıyla taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek