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Ekonomi

Tam kapanma öncesi seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma öncesi yaşanan seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarında günlük bazda yüzde 25 artış getirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 01.05.2021
Tam kapanma öncesi seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı

İstanbul

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemleri gibi zamanlarda rekor kırıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük kapanma öncesinde de akaryakıt satışlarında bayram dönemlerine benzer bir artış görüldü.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok vatandaşın bu süreci memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek amacıyla seyahate çıkmaları akaryakıt satışlarının ortalama yüzde 25 artmasına neden oldu.

Buna göre, 28 Nisan'da (Çarşamba) yoğunlaşan seyahatler sebebiyle motorin satışları 73,5 milyon, benzin satışları ise yaklaşık 12 milyon litreye ulaştı.

Tam kapanmanın başlamasından bir gün önceki 29 Nisan'da (Perşembe) ise 76,5 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi. Benzin satışları ise 13,6 milyon litre olarak kayıtlara geçti.

Böylece, bir günde satılan akaryakıt miktarı 90 milyon litreyi aştı.

Türkiye'de daha önce geçen Kurban Bayramı'nda akaryakıt satışlarında 91,8 milyon litreyle günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.


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