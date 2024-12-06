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Ekonomi

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi ve köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edildi.

Mehmet Can Toptaş  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.


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