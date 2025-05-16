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Ekonomi

Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15,5 milyon dolarlık borcu ödendi

Dünya Bankası, Suriye'nin bankaya olan 15,5 milyon dolar borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15,5 milyon dolarlık borcu ödendi

Washington

Bankadan yapılan açıklamada, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan borçlarının kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye'nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği belirtildi.

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Borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılan açıklamada, bu gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, ilgili Dünya Bankası operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin IDA kredilerine ilişkin herhangi bir borcu kalmadığı belirtildi.

Dünya Bankası Grubu'nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu bir fon olan IDA, ekonomik büyümeyi artırmaya, dayanıklılık oluşturmaya ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik proje ve programlar için ülkelere sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlıyor.

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