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Ekonomi

Süper Lig ve Avrupa'da lider Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Süper Lig ve Avrupa'da lider Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 8,9 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe böylece yatırımcısını da sevindirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri ise geçen ay yüzde 15,3 kazandırdı.

Süper Lig'de zirve ortağı olan Galatasaray, borsada geçen ay iyi bir performans sergiledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de ekim ayında borsada yüzde 1,6 arttı.

Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen ay borsada yüzde 17,9 kaybettirdi.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı yıl başına göre 7 katının üzerine çıktı

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Gerçekleştirilen etkili transferler ve yapılan sponsorluk anlaşmaları bu yükselişlerde etkili oldu.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ekimde 44,30 liraya yükselerek 7 katını aştı. Beşiktaş, böylede borsada yıl sonuna göre yüzde 645,8 artış kaydetti.

Yıl başından bu yana yatırımcısına Galatasaray yüzde 103,5, Fenerbahçe yüzde 78,6, Trabzonspor yüzde 12,4 kazandırdı.

Piyasa değeri en büyük kulüp Fenerbahçe

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.

Fenerbahçe, ekim ayını 12 milyar 887 milyon 196 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 10 milyar 632 milyon lirayla Beşiktaş, 9 milyar 450 milyon lirayla Galatasaray, 3 milyar 90 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Eylül 2023, Ekim 2023 kapanış fiyatı, yüzdelik değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2022 Aralık kapanış fiyatı (TL)2023 Eylül kapanış fiyatı (TL)2023 Ekim kapanış fiyatı (TL)2023 Ekim aylık değişim (yüzde)2022 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Fenerbahçe72,90102,00130,20+27,7+78,612.887.196.000
Galatasaray4,307,598,76+15,3+103,59.450.000.000
Beşiktaş5,9443,6044,30+1,6+645,810.632.000.000
Trabzonspor4,796,553,09-17,9+12,43.090.000.000



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