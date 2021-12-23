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Ekonomi

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerine başvuru süresi bir hafta uzatıldı

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyenler için yarın sona erecek son başvuru tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Merve Özlem Çakır   | 23.12.2021
Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerine başvuru süresi bir hafta uzatıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyenlerin müracaat süresi 24 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar uzatılmış oldu.

Başvuruların, 31 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğüne yapılması, bu tebliğ kapsamında istenilen belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.

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