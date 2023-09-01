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Ekonomi

Su ürünleri ihracatı bu yıl 7 ayda 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl ocak-temmuz döneminde su ürünleri ihracının 1 milyar doları aştığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Su ürünleri ihracatı bu yıl 7 ayda 1 milyar doları aştı

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda su ürünlerinin dış satımına dair bilgileri paylaştı.

Geçen yıl 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolar barajını aştığını belirten Bolat, "İnşallah 2023 yılını tamamlarken yeni bir rekora daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

Görselde ise geçen yıl 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine ve bunun yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığına vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

"Pazar çeşitliliğini sağlamanın yanında ihracat hacmini her geçen yıl daha öteye taşımaya gaye edinen su ürünleri sektörümüzde yetiştiricilerimiz ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

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