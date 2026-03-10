Dolar
Ekonomi

SPK'den telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yunus Türk  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
SPK'den telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

İstanbul

SPK'den telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler."

