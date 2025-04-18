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Ekonomi

SPK’dan jandarmaya "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" semineri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı'nda "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" konulu seminer düzenledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
SPK’dan jandarmaya "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" semineri

İstanbul

SPK açıklamasına göre, Kurul, Jandarma Genel Komutanlığı ile 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında konferans ve seminerlerine devam ediyor.

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün katılımıyla Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Aile Boyu Finansal Okuryazarlık" eğitiminin ardından bu defa da Jandarma üst düzey komutanlarına yönelik olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan “Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık” konulu seminer verildi.

Seminerde, finansın sadece rakamlardan ibaret olmadığı, bireysel bağımsızlığın ve hatta milli egemenliğin en büyük stratejik enstrümanlarından biri olduğu vurgulanırken, finansal okuryazarlık, “strateji ve güvenliğin kesişim noktasında” uluslararası örneklerle ele alındı.

Özellikle dezenformasyonun ekonomik davranışlar üzerindeki etkisine vurgu yapılan seminerde, dijital platformlarda yayılan manipülatif içeriklerin bireysel karar süreçlerini nasıl şekillendirdiği örneklerle ele alındı. Diplomasi açısından ise finansal okuryazarlığın uluslararası müzakerelerde ve kriz yönetiminde artan önemine değinildi.

Seminerde, stratejik perspektiften yapılan değerlendirmelerde finansal okuryazarlığın, hibrit tehditlere karşı toplum bağışıklığını artırıcı bir unsur olduğu ifade edildi.

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