Euro
6.86
Dolar
6.24
BIST 100
104,521.20
Altın
1,629.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

SPK, Borsa İstanbul'da bugün açığa satış işlemlerinin yasaklandığını duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.02.2020
SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

Istanbul

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atacak

Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atacak
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı