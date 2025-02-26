SPK Başkanı Gönül: Yargı mensuplarının finansal okuryazarlığı, hukuk ile ekonomi arasındaki uyumu güçlendirecek
SPK Başkanı Gönül, "Yargı mensuplarımızın finansal okuryazarlık farkındalığının artırılması, teknik detaylara sahip etkin kararlar alınmasına imkan tanıyacak, bu suretle hukuk ile ekonomi arasındaki uyumu güçlendirecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal piyasaların sağlıklı işlemesi için düzenleyici ve denetleyici görevimizi yerine getirirken, yargı organlarının kararlarının da yatırımcı güveni ve piyasa istikrarı açısından yol gösterici olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu noktada, yargı mensuplarımızın finansal okuryazarlık farkındalığının artırılması ekonomik süreçlerin daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sunacak, teknik detaylara sahip etkin kararlar alınmasına imkan tanıyacak, bu suretle hukuk ile ekonomi arasındaki uyumu güçlendirecektir." ifadesini kullandı.
SPK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Perspektifinde Ekonomi Okuryazarlığı Konferansı" gerçekleştirildi.
Gönül, Yargıtay binasındaki konferansın açılışında yaptığı konuşmada, hukukun ekonomik süreçlerle kesiştiği noktaları daha iyi anlamak ve yargının finansal sistemdeki kritik rolünü güçlendirmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini bildirdi.
Yargıda Birlik Derneği ile imzalanan "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında yargı camiası için yeni bir konsepte başladıklarına işaret eden Gönül, konferansın ekonomik kararların yasal ve yargısal çerçeveyle uyum içinde şekillenmesini sağlayacak değerli bir adım olduğuna dikkati çekti.
Gönül, küreselleşen dünyada piyasaların sağlıklı işlemesinin, ekonomik istikrarın korunmasının ve yatırım ortamının güçlendirilmesinin hukukun üstünlüğü ve yargının etkinliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, sermaye piyasalarının güven içinde işlemesi ve yatırımcı haklarının korunması için adalet sistemiyle ortak çalışmanın önemine değindi.
"Dijitalleşmeyle birlikte finansal suçlar daha sofistike hale geldi"
Hukuki düzenlemelerin düzenleyici ve denetleyici otoriteler bakımından büyük önem taşıdığının altını çizen Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dijitalleşmeyle birlikte finansal suçlar daha sofistike hale gelmiş, sınırları aşan, karmaşık ve izlenmesi zor yapılar hüviyetini kazanmıştır. Özellikle blokzincir teknolojileri, yapay zeka destekli dolandırıcılıklar ve finansal sisteme yönelik siber suçlar geleneksel düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların ötesinde daha dinamik ve teknoloji odaklı çözümleri zorunlu kılmaktadır. SPK olarak, finansal piyasaların sağlıklı işlemesi için düzenleyici ve denetleyici görevimizi yerine getirirken, yargı organlarımızın kararlarının da yatırımcı güveni ve piyasa istikrarı açısından yol gösterici olduğunu biliyoruz. Bu noktada, yargı mensuplarımızın finansal okuryazarlık farkındalığının artırılması ekonomik süreçlerin daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sunacak, teknik detaylara sahip etkin kararlar alınmasına imkan tanıyacak, bu suretle hukuk ile ekonomi arasındaki uyumu güçlendirecektir."
"Hukuk ve ekonomi birbirinden ayrılmayacak iki kuvvet"
Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz da konferansla adaletin güçlenmesi ve yargının etkinliğinin artırılması adına büyük bir adım atıldığını ifade etti.
Hukuk ve ekonominin, birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki büyük kuvvet olduğunu vurgulayan Kırmaz, şunları kaydetti:
"Biri toplumsal düzeni korurken, diğeri o düzenin devamını sağlayan kaynakları yönetir. Sermaye piyasalarındaki dinamikler, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler ve küresel ekonomik entegrasyon, yargı mensuplarımıza daha kapsamlı bir perspektif gerektiriyor. Bir kararın, toplumsal refahtan yatırımcı haklarına, ekonomik istikrardan finansal teknolojinin hukuki boyutlarına kadar uzanan etkilerini doğru analiz edebilmek, ancak ekonomi okuryazarlığı ile mümkündür. Bu bağlamda finansal okuryazarlık, sadece ekonomi dünyasının bir kavramı değil, hukukun işleyişini hızlandıran, öngörülebilirliği artıran ve hukuki kararların isabet oranını yükselten temel bir beceridir."
Konferansı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Birinci başkanvekilleri Adem Albayrak ve Ahmet Ömeroğlu, hakim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi öğrencileri de takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.