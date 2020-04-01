Euro
7.31
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,579.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Ekonomi

S&P: Küresel kredi koşulları virüs, petrol ve oynaklık tehdidiyle karşı karşıya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Kovid-19 salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 01.04.2020
S&P: Küresel kredi koşulları virüs, petrol ve oynaklık tehdidiyle karşı karşıya

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ve piyasalardaki oynaklığın, dünya genelinde ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin küresel ekonomiyi resesyona ittiğine ve ekonomideki ani durgunluğun borçlular için yoğun bir kredi baskısı getireceğine işaret edildi. 

Kredi koşullarının en az Büyük Finansal Kriz zamandaki kadar sıkıntılı olduğunun belirtildiği açıklamada, Çin'in mevcut krizden çıktığına ilişkin bazı işaretler gösterse de Avrupa ve ABD'nin salgın krizinde henüz zirveyi aşamadığı, salgının kırılgan yükselen piyasalardaki tam etkisinin de henüz görülmediği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin başarısız olmasının, finansal ve emtia piyasalarındaki oynaklığın daha da kötüleşmesinin ve talep düşüşüyle arzdaki aksaklıkların artmasının kredi koşullarına yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.

Bu zamana kadar küresel talepteki düşüş ve sıkı finansal koşullara daha çok maruz kalan endüstrilerin kredi notunun daha çok düştüğünün belirtildiği açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin aldığı tedbirlerin özellikle finansal piyasa likiditesi açısından bu baskıların etkisini hafifleteceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Araştırma Başkanı Alexandra Dimitrijevic, "Pandemi, arzdaki aksamalar ve talebin düşmesine ilişkin zorluklarla bazı sektörlerin kazançlarının düşeceği bir zamanda finansman ortamında baskı yaratıyor yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrijevic, "Bu durum, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve piyasalardaki rekor oynaklıkla birleştiğinde, dünya genelinde kredibilite üzerinde önemli bir baskı oluşuyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İBB'nin 90 personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

S&P: Küresel kredi koşulları virüs, petrol ve oynaklık tehdidiyle karşı karşıya

Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

CANLI: Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CANLI: Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 155’e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 155’e yükseldi