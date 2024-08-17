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Ekonomi

Sosyal medya üzerinden yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini bildirdi.

Serhat Tutak  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Sosyal medya üzerinden yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek

Ankara

Taylan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektörüne yönelik yaptığı çalışmaların hem tüketiciye hem de sektörde faaliyet gösteren kişilere olumlu yansıdığını söyledi. Taylan, ev ve araba fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesinin ekonomi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Toplumda, doğrulanmış ilan düzenlemesinin içeriğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bu anlama gelmiyor. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma." dedi.

Yeni uygulamayla kayıt dışı çalışan emlakçılarla da mücadele edilebileceğini vurgulayan Taylan, konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğini bildirdi.

Taylan, Türkiye'de 69 bin yetki belgeli emlakçı olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı var. Bakanlık yetki belgesiyle ilgili de düzenleme yapmıştı. Söz konusu belgeyi almanın önünde staj engeli vardı. Bir sefere mahsus yıl sonuna kadar müracaat edilmesi koşuluyla staj muafiyeti getirildi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla artık kaçak dediğimiz emlakçılar piyasada olmayacak. Çünkü yetki belgesiz yayın platformları üzerinden ilan veremeyecekler. Düzenleme kayıt dışılığın önüne tamamen geçer mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmek."

Gayrimenkul ilanı verilen tüm platformlar denetlenecek

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların yalnızca emlak portalları üzerinden değil farklı mecralardan da yayımlanabildiğine dikkati çeken Taylan, şunları kaydetti:

"Bakanlık bu platformları da inceleyecek ve kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçecek. Her ilan doğrulanmış olarak servis edilmek zorunda olacak. Böylece tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan düzenlemede ada, parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasına ilişkin bir hüküm vardı. Bu durumun sektörde faaliyet gösteren kişiler açısında bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini yetkililere ilettik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Biz sektör olarak, çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

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