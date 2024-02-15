Dolar
30.76
Euro
33.00
Altın
1,993.00
ETH/USDT
2,780.60
BTC/USDT
52,000.00
BIST 100
9,072.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da Bor Şeker A.Ş için halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Sony'nin 2023 mali yılı nisan-aralık net karı yüzde 9,6 düştü

Elektronik üreticisi Sony Group'un, nisan-aralık dönemi net karı yüzde 9,6 düşüşle 781,5 milyar yene (5,1 milyar dolar) geriledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Sony'nin 2023 mali yılı nisan-aralık net karı yüzde 9,6 düştü

Tokyo

Elektronik ve eğlence üreticisi Sony Group, açıklamasında, Nisan 2023-Aralık 2023 dönemi kapsamlı bilançoları ile tüm mali yıl hedeflerini duyurdu.

Buna göre firmanın nisan-aralık dönemi net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 düşerek 781,5 milyar yene (5,1 milyar dolar) geriledi.

Sony Group'un 9 aylık dönemde satış gelirleri ise yüzde 20,2 artışla 9,5 trilyon yene (63,1 milyar dolar) yükseldi.

Tüm mali yıl net kar hedefi yükseltildi

Firmanın Mart 2024 itibarıyla kapanış yapacak 2023 mali yılı net kar beklentisi, daha önce duyurulan 880 milyar yenden, 920 milyar yene (6,1 milyar dolar) yükseltildi.

Hedeflenen kar marjına döviz karşısında Japon yeninin yaşadığı değer kaybının olumlu yansıması bekleniyor.

Tüm mali yıl satış gelirleri hedefi, daha önce duyurulan 12,4 trilyon yenden 12,3 trilyon yene (81,7 milyar dolar) çekildi.

PlayStation 5 oyun konsolu için yıllık 25 milyon satış hedefi ise beklenen düşük seyreden yılbaşı dönemi satışları nedeniyle 21 milyona indirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi
İstanbul'daki asayiş uygulamasında araması olan 508 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Emine Erdoğan'dan Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara yardım eli
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Sony'nin 2023 mali yılı nisan-aralık net karı yüzde 9,6 düştü

Sony'nin 2023 mali yılı nisan-aralık net karı yüzde 9,6 düştü

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e çıktı

Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki

Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki
İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında "Filistin'e özgürlük" gösterisi

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında "Filistin'e özgürlük" gösterisi
Japonya'da "yaşlıların yalnızlığına" çözüm aranıyor

Japonya'da "yaşlıların yalnızlığına" çözüm aranıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet