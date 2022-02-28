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Ekonomi

Son 10 yılın en güçlü büyüme performansı

Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2021'de yıllık yüzde 11'lik büyüme performansıyla 2012'den bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.02.2022
Son 10 yılın en güçlü büyüme performansı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 11 büyürken, bu rakam son 10 yılın en güçlü büyüme performansı olarak dikkati çekti.

Ekonomisi 2011'de yüzde 11,2 büyüme kaydeden Türkiye, 2012'de yüzde 4,8, 2013'te yüzde 8,5, 2014'te yüzde 4,9, 2015'te yüzde 6,1 ve 2016'da yüzde 3,3 büyüdü.

Ekonomik büyüme 2017 için yüzde 7,5, 2018 için yüzde 3, 2019 için yüzde 0,9 ve 2020 için yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Verisi açıklanan ülkeler arasında zirvede

Türkiye, salgının etkilerine rağmen dünyada en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı. Türkiye yıllık büyüme performansıyla verisi açıklanan G20, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada geldi.

2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 9,1'lik performansla da G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında ise üçüncü oldu.

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