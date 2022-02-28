Son 10 yılın en güçlü büyüme performansı
Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2021'de yıllık yüzde 11'lik büyüme performansıyla 2012'den bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı.
Ankara
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 11 büyürken, bu rakam son 10 yılın en güçlü büyüme performansı olarak dikkati çekti.
- Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü
- Türkiye 2021'in son çeyreğinde de büyümede zirveyi bırakmadı
Ekonomisi 2011'de yüzde 11,2 büyüme kaydeden Türkiye, 2012'de yüzde 4,8, 2013'te yüzde 8,5, 2014'te yüzde 4,9, 2015'te yüzde 6,1 ve 2016'da yüzde 3,3 büyüdü.
Ekonomik büyüme 2017 için yüzde 7,5, 2018 için yüzde 3, 2019 için yüzde 0,9 ve 2020 için yüzde 1,8 olarak hesaplandı.
Verisi açıklanan ülkeler arasında zirvede
Türkiye, salgının etkilerine rağmen dünyada en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı. Türkiye yıllık büyüme performansıyla verisi açıklanan G20, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada geldi.
2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 9,1'lik performansla da G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında ise üçüncü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.