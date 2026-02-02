SOCAR Türkiye, sürdürülebilir havacılık yakıtı ticaretine başlıyor
SOCAR Türkiye, enerji sektöründe sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hızlandırmak ve havacılık kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ticaretine başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, SAF ekosisteminin gelişimini destekleme yaklaşımı doğrultusunda, sektör paydaşlarıyla işbirliklerini güçlendirerek havacılıkta emisyon azaltımına yönelik dönüşüm adımlarına katkı sağlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda SOCAR Türkiye ile Türk Hava Yolları arasında 13 Ağustos 2025'te SAF alanında işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmış, iki kurum enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı stratejik adımlar üzerinde uzlaşmıştı. Hayata geçecek ilk ticari operasyon, bu işbirliğinin önemli bir aşamasını oluşturuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Elchin Ibadov, sürdürülebilirliği şirketin iş yapış biçiminin temel unsurlarından biri olarak benimsediklerini ve çevresel etkilerin yanı sıra toplumsal etkileri de dikkate alan bir dönüşüm anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Enerji sektöründeki geniş bilgi birikimimiz ve entegre iş modelimiz, sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Grup şirketimiz STAR Rafineri'nin kapasitesi, AR-GE gücü ve dijital yetkinliğiyle yürüttüğümüz SAF girişimimiz de bu vizyonun önemli bir yansıması. Jet yakıtı alanındaki çalışmalarımızın önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine ve yeni işbirliklerinin önünü açacağına inanıyoruz. SOCAR Türkiye olarak çevresel ve toplumsal faydayı merkeze alan çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve ICAO tarafından belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak üretilen SAF, uygun ham maddeler ve yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) koşullarına bağlı olarak geleneksel jet yakıtına kıyasla önemli ölçüde daha düşük yaşam döngüsü emisyonu sağlayabiliyor. Kullanılmış kızartma yağları ve diğer biyolojik atıklar gibi uygun yenilenebilir kaynaklardan elde edilen HEFA bazlı SAF, havacılık sektöründe emisyon azaltımına yönelik uluslararası çerçevelerde tanımlanan önemli araçlardan biri olarak değerlendiriliyor.