SKD Türkiye Genel Kurulunda sürdürülebilirlik ve yapay zekanın önemi konuşuldu
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin 10'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı "Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyon ve Yapay Zekanın Önemi" temasıyla gerçekleştirildi.
Istanbul
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) başkanlığına Ediz Günsel seçildi.
Özel sektörden 13 temsilcinin 2004'te bir araya gelerek kurduğu SKD Türkiye, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin Türkiye'deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin GSYH'nin yüzde 28'ini temsil eden ve 1,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 13 ana sektör ve 45 alt sektörden 157 üye şirketin bulunduğu Dernek, 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı Sabancı Center'da gerçekleştirdi.
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, yaptığı açılış konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede iş dünyasında yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarının önemine değindi.
Edin, "2023, dünya çapında çıkan yangın, kasırga, sel ve depremlerle doğal afet sayısında yine bir rekorlar yılı oldu. Gelecekte olmasını beklediğimiz çevre olaylarının hepsini günümüzde yaşıyoruz. Yakın gelecekte de daha fazlasını yaşayacağımız kaçınılmaz görünüyor." dedi.
Yeşil dönüşümün sağlanması ve sürdürülebilir iş yapış şekillerinin yaygınlaşmasında en büyük paylardan birinin finans sektörüne ait olduğunu belirten Edin, Türkiye'de özellikle son yıllarda sürdürülebilir finans alanında çalışmaların arttığını ifade etti.
Edin, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Yeşil Fonu kuruldu. Bu önemli bir girişim. İlk defa yeşille ilgili yatırım yapmak üzere kurulan bir fondan bahsediyoruz. Bankalar çok sayıda yeşil ve sosyal temada finansmanlar sağlamaya başladılar. Yenilikçi ürünler çıkıyor. Bankalar Birliği ve bankaların iklim finansmanı uygulamalarını destekleme oranlarına bakıldığında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim kaynaklarının en fazla payı aldığını görüyoruz, yüzde 79 oranında. İkinci sırada da döngüsel ekonomiyle ilgili ve atıklar konusundaki yatırımlar var."
Küresel ısınmayla mücadelede net sıfır hedefine ulaşmak için fosil yakıtlardan vazgeçilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi sağlayacak yatırımların son 15 yılda hız kazandığını vurgulayan Edin, "Sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte üçü enerji sektöründen kaynaklanıyor. Paris İklim Anlaşması'nın esasını oluşturan 1,5 derece hedefinin gerçekleştirilmesi ve böylelikle iklim güvenliğinin sağlanabilmesi için bir an evvel enerji sektöründeki karbon emisyonunu azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.
Yapay zekanın çevresel etkileri
Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz de yapay zeka programlarından Chat GPT'nin çevresel etkilerinden bahsetti. İldeniz, "Onu 5 hafta içinde eğitmenin tükettiği enerji 1 gigavat yani 170 bin kişinin bir hafta boyunca kullandığı enerjiyle eşit." tespitini paylaştı.
Yakın gelecekte yapay zekanın hayatlarımızı daha fazla etkileyeceğini dile getiren İldeniz, 2030'a gelindiğinde özellikle metropollerde yaşayan insanların her gün robotlarla bir şekilde etkileşime gireceğini kaydetti.
Ediz Günsel başkanlığa seçildi
Konuşmaların ardından yapılan yeni dönem yönetim kurulu seçimlerinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ediz Günsel, SKD Türkiye'nin yeni başkanı oldu.
Günsel, göreve seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde etki alanımızı genişletme amacıyla iş birliklerimizi güçlendirmeye ve yeni projeler hayata geçirmeye devam ederken üyelerimizin 'net sıfır emisyona ulaşmak', 'doğa pozitif olmak' ve 'eşitsizlikleri azaltmak' konularını gündemlerine almasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında, 2024- 2027 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri de seçildi. 2019-2021 ve 2021-2023 dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ebru Dildar Edin, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak SKD Türkiye'deki görevine devam edecek.
Karbon nötr olarak gerçekleştirilen toplantıda kullanılan basılı malzemeler, genel kurul bitiminde geri dönüştürülmek üzere toplanıp ekonomiye kazandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.