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Ekonomi

Sivil havacılıkta 2023'te uygulanacak idari para cezaları belli oldu

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) yükseltildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.12.2022
Sivil havacılıkta 2023'te uygulanacak idari para cezaları belli oldu

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 122,93 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Buna göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 57 bin 516 lira ceza verilecek.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 57 bin 516 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

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