Dolar
27.73
Euro
29.41
Altın
1,873.96
ETH/USDT
1,577.10
BTC/USDT
27,282.00
BIST 100
8,405.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
logo
Ekonomi

Sivas'ta solucan gübresi üreten firmanın hedefi ihracatta yeni pazarlara açılmak

Kamu-üniversite-sanayi ortaklığıyla kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ), katı ve sıvı solucan gübresi üretimini artırıp, Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan pazarına açılmayı hedefliyor.

Halife Yalçınkaya  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Sivas'ta solucan gübresi üreten firmanın hedefi ihracatta yeni pazarlara açılmak Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Valilik, belediye, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 2019'da kurulan şirket, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde 2 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Son yıllarda üretimini artıran SORTAŞ, Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan'a sıvı solucan gübresi ihraç etmeye hazırlanıyor.

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, AA muhabirine, 2019 yılında kurulan SORTAŞ'ın katı ve sıvı solucan gübresi üretimine devam ettiğini söyledi.

Hem yurt dışında hem yurt içinde önemli ölçüde satış potansiyeli yakaladıklarını, Irak'a yaptıkları ihracatın ardından Almanya ve Azerbaycan'dan olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Tutar, "2024 yılında inşallah hem Azerbaycan'a hem de Almanya'ya ihracatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Sivas'ta ayçiçeğinde, pancarda, patateste ve buğdayda sıvı solucan gübresinin yoğun şekilde kullanıldığını belirten Tutar, "Çiftçilerin olumlu dönüşleri bizi mutlu ediyor. Tokat'ta domates, biber ve patlıcan üretiminde gübremizi çiftçilerimizle buluşturduk ve onlardan da çok güzel dönüşler aldık." diye konuştu.

"Hümik asit ve sıvı solucan gübresini birlikte kullandık"

Ürünlerine talepten mutlu olduklarını vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"Yıllık 300 ton katı, 300 ton da sıvı solucan gübresi üretim kapasitemiz var. Bu yıl içinde sıvı hümik asit üretimini de gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalarda sıvı hümik asitle sıvı solucan gübresinin birlikte kullanımının çok daha etkin olduğunu gördük. Bunun üzerine yaptığımız çalışmalarda kendi üretim prosesimizi geliştirerek sıvı solucan gübresiyle üretmiş olduğumuz hümik asidi çiftçilere beraber sunduk. Yani çiftçi hümik asidi sıvı solucan gübresiyle kullanarak hem serada hem tarla bitkilerinde verimi artırdı, toprak kalitesinin yükselmesinde önemli ölçüde yol katetti."

Talebe yetişemedikleri için üretim kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Tutar, "2 yıldır bölgemizde satış yapıyorduk. Geçen yıl Irak'a ihracatımız, bu yıl Azerbaycan ve Almanya'ya teşebbüslerimiz oldu. Adana bölgesinden hem katı hem sıvı solucan gübresi hem de hümik asit olmak üzere 3 tır siparişimiz var. 2024 yılı itibarıyla mutlaka kapasite artışına gitmemiz gerektiğini öngörebiliyoruz." diye konuştu.

"Hedef, 1000'er tona çıkmak"

Tutar, pazar anlamında sıkıntı yaşamadıklarını, fizibilite çalışmaları yaparak kapasite artırımına gitmeyi planladıklarını belirtti.

Gelecek yıllar için hedeflerine ilişkin de bilgi veren Tutar, "Gelecek yıl ilk etapta 1000 ton katı ve 1000 ton sıvı solucan gübresi, 1000 ton da hümik asit üretmeyi hedefliyoruz. Kimyasal gübreyi daha az kullanarak bozulmuş olan toprağın yapısını düzeltip daha yüksek rekoltede ürün alan çiftçilerimiz hem kazanıyor hem de üretimlerini çiftçiye ulaştıran şirketimiz istihdam sağlıyor. Çok büyük bir şirket gibi gözükmesek de birkaç yıl içinde Sivas'ın önemli şirketlerinden biri olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Benzer haberler

Sivas'ta solucan gübresi üreten firmanın hedefi ihracatta yeni pazarlara açılmak

Sivas'ta solucan gübresi üreten firmanın hedefi ihracatta yeni pazarlara açılmak

Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak

Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in Aşık Veysel bestesine özel klip

Sivas'ta köylülerin bulduğu vaşak yavrusu güvenli ellerde

Sivas'ta köylülerin bulduğu vaşak yavrusu güvenli ellerde
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Köyden ayrılmayan vaşak yavrusu ilgi odağı oldu

Köyden ayrılmayan vaşak yavrusu ilgi odağı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet