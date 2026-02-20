Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı
Elektrik Üretim AŞ ile Suudi Arabistan Acwa şirketi arasında Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
