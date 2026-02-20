Dolar
logo
Ekonomi

Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı

Elektrik Üretim AŞ ile Suudi Arabistan Acwa şirketi arasında Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı.

Firdevs Yüksel  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin elektrik satın alım anlaşması imzalandı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
