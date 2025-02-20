Sırbistan'daki turizm fuarında açılan Türkiye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 46. Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında açılan Türkiye standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Serbia
Belgrad'da 400'den fazla firmanın katıldığı fuar kapsamında açılan ve Türkiye turizmini tanıtan stant, Sırbistan vatandaşlarının fuardaki en uğrak noktalarından biri oldu.
Standı ziyaret eden Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5 bölgesinden turizm sektör temsilcilerinin fuarda olduğunu belirterek, "Bu tür fuarlar çok yararlı oluyor." dedi.
Uçuş sayılarının her geçen yıl artığını söyleyen Saygılı, "Şu an iki ülkenin karşılıklı yaptığı 66 sefer var. Çok yakında bu sayı daha da artacak. Çünkü Niş-Ankara, Niş-İstanbul, Kraljevo-İstanbul gibi yeni seferler faaliyete geçecek." diye konuştu.
Büyükelçi Saygılı, Türk turizminin sunduğu hizmet kalitesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek, Türk mutfağının da turistler için diğer bir tercih sebebi olduğunu dile getirdi.
Belgrad'daki Uluslararası Turizm Fuarı, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.