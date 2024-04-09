Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı
Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.
Sinop
Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 12 kilogram ağırlığında kalkan balığı takıldı.
Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.
Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.