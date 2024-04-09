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Ekonomi

Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı

Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.

Kenan Türkseven  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 12 kilogram ağırlığında kalkan balığı takıldı.

Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.

Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı." dedi.

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