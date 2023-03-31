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Ekonomi

Silifke'de örtü altında yetiştirilen muzda 40 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında 5 bin dönüm alanda yetiştirilen muzda hasat devam ediyor.

Murat Pancar  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Silifke'de örtü altında yetiştirilen muzda 40 bin ton rekolte bekleniyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Seralardan toplanan muz, özel işleme tesislerinde aşamalardan geçirildikten sonra paketlenerek iç piyasaya gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Meclis Başkanı Gökhan Özdamar, 15 dönümlük serada muz üretimi yaptığını belirtti.

Örtü altı üretimde hasadın sürdüğünü dile getiren Özdamar, Silifke ilçesinde 5 bin dönüme yakın alanda muz yetiştirildiğini söyledi.

Özdamar, bu yıl 40 bin ton civarında rekolte bekledikleri muzun kilogramının şu anda 15,5 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

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