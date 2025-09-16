Dolar
Ekonomi

Sıfır Atık Vakfından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan isimlerden oluşan kurulun değerlendirmesi sonucu tezli yüksek lisans öğrencilerine aylık 20 bin, doktora öğrencilerine ise aylık 28 bin lira burs verilecek.

Başak Akbulut Yazar  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Sıfır Atık Vakfından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu Sıfır Atık Vakfı, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak ve Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlayacak genç araştırmacıların yetişmesine öncülük etmek amacıyla tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve çevre bilinci yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda akademik çalışmaları teşvik etmeyi hedefleyen vakıf, 2025-2026 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik burs programını başlatıyor.

Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlayacak akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen burs programı, yalnızca maddi katkı olmanın ötesinde, çevre, iklim değişikliği, kaynak verimliliği, atık azaltımı, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımlar ve kalıcı bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Adayların akademik başarıları, sıfır atık alanına sağlayacakları katkı ve mali ihtiyaç durumlarının dikkate alınacağı başvurularda, öğrencilerin tez dönemine geçmiş olmaları ve tez konularının sıfır atıkla doğrudan ilgili olması gerekiyor.

Böylece Türkiye'nin çevre politikalarına, atık yönetimine ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli çalışmaların ortaya çıkması amaçlanıyor.

Burs başvuruları 15 Eylül-10 Ekim'de Sıfır Atık Vakfının resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Tezli yüksek lisans öğrencilerine aylık olarak 20 bin lira, doktora öğrencilerine ise aylık 28 bin lira burs verilecek. Başvurular vakıf tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Kurul, adayların başarı düzeylerini, mali ihtiyaçlarını ve tez konularının sıfır atık alanıyla olan ilişkisini dikkate alarak değerlendirecek.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, burs programıyla yalnızca öğrencilerin eğitimlerine maddi destek sunmayı değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak amacıyla Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlayacak genç araştırmacıların yetişmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

