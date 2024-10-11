Dolar
34.30
Euro
37.51
Altın
2,643.57
ETH/USDT
2,408.60
BTC/USDT
60,654.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatında 4 ülkeye yönelik damping önlemi uygulanacak

Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
"Sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatında 4 ülkeye yönelik damping önlemi uygulanacak

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 6,1'i ile yüzde 43,31'i arasındaki oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu ve Sakarya'da kuzey ışıkları gözlendi
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

Benzer haberler

"Sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatında 4 ülkeye yönelik damping önlemi uygulanacak

"Sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatında 4 ülkeye yönelik damping önlemi uygulanacak

Kamu idarelerine ait taşınır malların kullanım esasları düzenlendi

Adli Tıp Kurumunun yapısında değişikliğe gidildi

Metal hurda ve diğer eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyan süreçleri belirlendi

Metal hurda ve diğer eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyan süreçleri belirlendi
"e-Kolay İhracat Platformu" test aşamasında yaklaşık 12 bin 500 kullanıcıya ulaştı

"e-Kolay İhracat Platformu" test aşamasında yaklaşık 12 bin 500 kullanıcıya ulaştı
Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları onaylandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet