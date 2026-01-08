Dolar
43.05
Euro
50.38
Altın
4,428.59
ETH/USDT
3,131.90
BTC/USDT
90,630.00
BIST 100
11,970.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2'ye yükselirken, ithalat beklenti endeksi 5,8 puan azalarak 109,3 olarak belirlendi.

Serhat Tutak  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 105,3 seviyesinde olan endeks, ilk çeyrekte 109,2'ye ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 7,9 puan arttı.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi azalış, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesinde hesaplandı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 8 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ, geçen yıl vatandaşlardan gelen 1 milyona yakın soruyu yanıtladı
Basın İlan Kurumu 65 yıldır sektöre "can suyu" olmaya devam ediyor
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli
Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği için birçok düzenlemeyi devreye aldı

Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

Yurt dışından e-ticaretle alınan 30 avroya kadar eşya için basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi

Yurt dışından e-ticaretle alınan 30 avroya kadar eşya için basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
DEHUKAM 2026'da "mavi vatan" farkındalığı ve COP31'e odaklanacak

DEHUKAM 2026'da "mavi vatan" farkındalığı ve COP31'e odaklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet