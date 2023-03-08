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Ekonomi

SGK'den "bazı EYT'lilerin mağdur edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

SGK açıklamasında, EYT düzenlemesinin, "23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmıyor." denildi.

Özcan Yıldırım  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
SGK'den "bazı EYT'lilerin mağdur edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu vatandaşların da EYT düzenlemesi kapsamında olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."

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