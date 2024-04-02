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Ekonomi

Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni

Şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi yarın başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek.

Arife Yıldız Ünal  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, vatandaşların şehirler arası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor.

Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi.

Otobüsler için ek sefer izni yarın başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan, B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecek.

Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilecek

Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini amaçlayan düzenlemeyle vatandaşların olası mağduriyetleri engellenecek.

Öte yandan, firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklar firmalara veriliyor.

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