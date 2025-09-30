Dolar
41.58
Euro
48.84
Altın
3,845.28
ETH/USDT
4,100.80
BTC/USDT
113,334.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" etkinliğinde konuşuyor
logo
Ekonomi

SEDDK Başkanı Menteş'ten katılım sigortacılığının geleceğine yönelik uluslararası görüşme

SEDDK Başkanı Davut Menteş, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici kuruluş olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) Genel Sekreteri Ghiath Shabsigh ile bir araya geldi.

Uğur Aslanhan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
SEDDK Başkanı Menteş'ten katılım sigortacılığının geleceğine yönelik uluslararası görüşme

İstanbul

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, SEDDK binasında gerçekleşen buluşmada katılım sigortacılığının geleceği, katılım esaslı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi ve uluslararası işbirliği ele alındı.

Görüşmede, küresel katılım sigortacılığı alanındaki güncel gelişmeler ile Türkiye'deki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı, katılım finans ekosistemindeki rolü ve geleceğe yönelik stratejik hedefler değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çerçevede katılım sigortacılığında sigortalılık oranının artırılması, sigortacılık bilincinin yaygınlaştırılması, hassasiyetleri nedeniyle geleneksel sigortacılık ürünlerinden faydalanamayan vatandaşlara alternatif ürün ve hizmetlerin sunulması, katılım yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu alandaki esas ve standartlara uyumun artırılması konuları da görüşüldü.

Ele alınan konular arasında İstanbul Finans Merkezinin sunduğu imkanlar doğrultusunda katılım esaslı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve sektöre çekilmesine yönelik atılabilecek adımlar da yer aldı.

Ortak çalışma alanları ve standartlaşma görüşüldü

Toplantıda, SEDDK ile IFSB arasında katılım sigortacılığı alanındaki potansiyel işbirliği fırsatları, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracak mekanizmalar ve uluslararası standartlaşma konuları görüşülürken, bu kapsamda gelecek dönemde sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenebilecek sempozyum, çalıştay ve teknik toplantılar ile ortak araştırma ve eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ghiath Shabsigh, IFSB'nin yayımladığı standartların küresel katılım finans sektörüne etkileri, uluslararası deneyimleri ve bu alandaki öncü rolüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik soruşturmada 18 şirkete kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi

Benzer haberler

SEDDK Başkanı Menteş'ten katılım sigortacılığının geleceğine yönelik uluslararası görüşme

SEDDK Başkanı Menteş'ten katılım sigortacılığının geleceğine yönelik uluslararası görüşme

Türk Dünyası Sigorta Birliği Zirvesine SEDDK'den üst düzeyde katılım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet