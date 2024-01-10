SEC, X hesabının ele geçirildiğini ve spot Bitcoin ETF'lerin onaylanmadığını açıkladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı.
New York
Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.
Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.
Gensler'in açıklamasından dakikalar önce SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı.
Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.