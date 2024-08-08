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Ekonomi

Sberbank’ın net karı yılın ilk yarısında yüzde 10,7 arttı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın net karının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 816,1 milyar rubleye (yaklaşık 9,5 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Sberbank’ın net karı yılın ilk yarısında yüzde 10,7 arttı

Moskova

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine yüzde 10,1 artışla 418,7 milyar ruble net kar elde ettiği kaydedildi.

Bankanın net karının yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artarak 816,1 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, öz sermaye getiri oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 23 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 17 milyar dolar) ile rekor seviyede kar elde etmişti.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

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