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Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu

Türkiye'de geçen yıl savunma ve havacılık alanında en fazla ihracat yapan firmalar, sırasıyla Baykar, TUSAŞ Havacılık, ASFAT, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ARCA Savunma, TUSAŞ Motor, ASELSAN, RAM Dış Ticaret, ROKETSAN ve Samsun Yurt Savunma oldu.

Tolga Yanık  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık firmalarını açıkladı.

Buna göre, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı.

Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti.

Listede yer alan MKE 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmedi.

"Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum"

SSB Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretimin her aşamasında katkı sağlayan alt yüklenicilerimize, 92 bin kişilik dev savunma sanayisi ordumuza ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın emek veren tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu başarının mimarı, hiç şüphe yoktur ki vizyoner liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun güçlü iradesi, Türkiye'yi savunma sanayisinde tam bağımsızlık yolunda bir dünya markası haline getirmiştir. Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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