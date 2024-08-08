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Ekonomi

Savunma sanayisindeki yetenek yönetimine Milli Yetkinlik Hamlesi yön verecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün,"Milli Yetkinlik Hamlesi projesinin temel çıkış noktası, yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayisi çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu." ifadelerini kullandı.

Tolga Yanık  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Savunma sanayisindeki yetenek yönetimine Milli Yetkinlik Hamlesi yön verecek

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) açıklamasına göre, SSB bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek olan Milli Yetkinlik Hamlesi ile yetenek ve yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılması ve birçok unsurun tek bir çatı altında birleşerek tüm ekosisteme yayılmasının sağlanması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Savunma sanayimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Bizim de temelde inandığımız bir konu var 'yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir'. Doğru yetkinlikler yeteneği farklılaştırıyor, ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor. Savunma sanayisinde Milli Yetkinlik Hamlesi projesinin temel çıkış noktası, yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayisi çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu."

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