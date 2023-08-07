Dolar
27.00
Euro
29.73
Altın
1,933.37
ETH/USDT
1,820.60
BTC/USDT
28,882.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi

ASELSAN 47'ncilik ile listenin en üstünde yer alırken, bu şirketi TUSAŞ ve ROKETSAN izledi. Listeye ilk kez dahil olan ASFAT, 100'üncü sırada bulunuyor.

Zeynep Duyar  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi

Ankara

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

Buna göre, 2022 yılında 3 olan listedeki Türk savunma sanayi şirketi sayısı bu yıl 4'e yükseldi.

Şirketler üst sıralara çıktı

Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.

Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

İlk 10 şirket üç ülkeden

Listenin detaylarına bakıldığında ilk 10 şirketin 6'sının ABD, 3'ünün Çin ve 1'inin Birleşik Krallık firması olduğu görüldü. Listenin ilk 3 sırasında ise ABD şirketleri bulunuyor.

Buna göre, Lockheed Martin zirvedeki yerini kimseye kaptırmazken, bu şirketi, RTX ve Northrop Grumman izledi.

Aviation Industry Corporation of China 4'üncü olurken, geçen yıl listenin 3'üncü sırasında yer alan Boeing ise 5'inci sıraya geriledi. General Dynamics 6'ncı, BAE Systems 7'nci, China North Industries Group Corporation Limited 8'inci, L3Harris Technologies 9'uncu ve China South Industries Group Corporation 10'uncu sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 84. sayısını yayımladı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, şirketin "Defense News Top 100" listesindeki yükselişini değerlendirdi

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, şirketin "Defense News Top 100" listesindeki yükselişini değerlendirdi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi

Bayraktar AKINCI TİHA savunmada yeni ihracatlara kapı açtı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, İngiltere ile ikili ilişkileri değerlendirdi

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, İngiltere ile ikili ilişkileri değerlendirdi
ASELSAN ve Roketsan arasında 11,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ve Roketsan arasında 11,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Birleşik Krallık İhracat Bakanı Offord, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını belirtti

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Offord, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet