Sanofi Türkiye ve KAGİDER tarafından ikinci "GKL İlham Buluşmaları" düzenlendi
Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla başlattığı Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programı kapsamındaki "GKL İlham Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi.
İstanbul
Programdan mezun olan genç kadınların kariyer yolculuklarını paylaştığı etkinliğin moderatörlüğünü, oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat yaptı. Buluşma, "İlhamdan Hareketle" ve "Güçlü Bağlar, Güçlü Gelecek" başlıklı iki oturumda gerçekleşti.
Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu'nun açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, sunucu Asuman Krause, Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve Teknoloji & Yapay Zeka İçerik Üreticisi Çiçek Çizmeci, iş ve medya dünyasındaki deneyimlerini aktardı.
Etkinlik, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık'ın kapanış konuşmalarıyla sona erdi.
"Mezunların hikayeleri diğer kadınların tünelin sonundaki ışığı görmesine imkan tanıyor"
Etkinlik sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bezircioğlu, GKL'den 2010'dan bu yana 1850 genç kadının mezun olduğunu, mezunların yüzde 92'sinin ise iş hayatında kariyer basamaklarını başarıyla tırmandığını söyledi.
Bezircioğlu, programın genç kadınları iş hayatına hazırlayan bir kamp süreci olduğunu kaydederek, "Proje bu yıl 15. yılında ve 15 yıldır Türkiye'nin her yerinden genç kadının mezun olduktan sonra iş hayatına hazırlanmaları, yaşama hazırlanmaları, güçlenmeleri, düştükçe kanayacak olan dizlerinin çabuk kabuk bağlaması ve çabuk iyileşmesi için öğretilerin olduğu bir kamp projesi." dedi.
Programdan mezun olmanın bir katma değer yarattığını ve mezunların güçlü bir network oluşturduğunu belirten Bezircioğlu, buluşmalarda anlatılan hikayelerin sonraki mezunlar için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.
Bezircioğlu, "Bunların duyuluyor olması, bir başka genç kadına örnek ve rol modeli olması gerekiyordu. Onların bizlerden öğrenecekleri, bizlerin de onlardan öğreneceğimiz çok şey vardı. O nedenle ilham buluşmalarını gerçekleştirdik. Tüylerimiz diken dikendi, gözyaşı hep aktı. İnanılmaz hikayelerdi." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin hem görünürlüğü hem de farkındalığı artırması açısından önemli olduğunun altını çizen Bezircioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her bir geleceğin kadın liderleri mezununu ölçtüğümüzde 6 kişiye etki yarattığını görüyoruz. Bu da çok önemli bir etki. Onların varlığı, onların hikayeleri, onların ilham yolculuğu, bir başka kadının tünelin sonundaki ışığı görmesine imkan tanıyor. Bu sebeple bu ilham yolculuğu çok değerli."
"21. yüzyılın değerlerini çok önemsiyoruz"
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık da GKL mezunlarının, kendi rotalarını çizerek zorluklara rağmen başarıya ulaşabildiklerini ifade ederek, ortak değerler etrafında birleşebilmenin altını çizdi.
Bu ortak değerlerin GKL mezunlarını güçlü bir ağ haline getirdiğini dile getiren Kocabıyık, "Biz burada 21. yüzyılın değerlerini çok önemsiyoruz. 21. yüzyılın değerleri nelerdir? Hakkaniyet, merhamet, adalet, şeffaflık, iş birliği, kendi derdi olması, kendi derdiyle beraber bunun amaç edinerek çalışması ama en önemlisi ortak bir derde sahip olmak ve bu ortak dert için hep beraber çalışmak, disiplinler arası çalışmak ve bu ortak dert için bu büyük çalışmayı yataya yayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.
"Cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için çalışıyoruz"
Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya da cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesinde hem kurumlara hem de devletlere büyük görevler düştüğünü belirtti.
Dünya Ekonomik Forumu araştırmalarının dünyada cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının 134 yıl süreceğini gösterdiğine işaret eden Kaya, "Bunun gerçekten hem ekonomik hayatın hem sosyal hayatın üzerine, aynı zamanda da sağlığın üzerine yarattığı ekonomik yük gerçekten çok yüksek. Biz bu anlamda aslında sadece devletlerin değil, kurumların ve bireylerin de üzerine düşen birçok görev olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla Sanofi olarak 90 ülkede 91 bin çalışanla faaliyet gösteren bir ilaç şirketi olarak üzerimize düşeni yapmak için GKL'ye, KAGİDER'e 15 senedir büyük bir gururla destek veriyoruz." dedi.
Kaya, projenin amacının, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için eğitimi ve ekonomiye katılımı teşvik ederek kadınların hayatın içinde daha fazla yer almasını sağlamak olduğunu kaydederek, Sanofi’nin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa verdiği önemi vurguladı.
Programdan mezun olan yaklaşık 2 bine yakın genç kadının ekonomiye katılmasının etkilerini de izleyebildiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Bu sayede bu projenin etkisinin yaklaşık 6 kat daha fazla olduğunu gördük. 6 kat bir katma değer elde ettiğini gördük yaptığımız araştırmalardan. Bunun da gittikçe büyüyerek aslında gelişmesini umut ediyoruz. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de de projeyi bir model proje olarak sunma fırsatına ulaşacağız. Umuyoruz ki bu 8 Mart'ta da bundan sonraki 8 Mart'ta da eşitsizlikleri hatırlamak için değil, eşitliği kutlamak için bir araya geliriz."
"Türkiye'de kadın istihdamı erkeklerin yarısından az"
Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal da Türkiye'de kadın istihdamının yarı yarıya daha az olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye'de kadın istihdam oranı erkeklerinkinden çok daha düşük, yarısından daha az diyebiliriz. Üç yaş ve altında çocuğu olan kadınlara, özellikle 25-49 yaş grubuna baktığımızda istihdam oranı yüzde 26 seviyelerinde kalıyor. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 90. Aradaki uçurumu görebiliyorsunuz. Kadınlar doğum yaptıktan sonra iş bulma oranları da çok ciddi şekilde düşüyor. Dünyada yüzde 15 düşüyor iken Türkiye'de yüzde 30, İstanbul'da ise yüzde 60 azalıyor maalesef."
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