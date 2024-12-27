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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2025 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2025 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi.

Mehmet Can Toptaş  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2025 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 111 lira ve 155 lira olacak.

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 85 lira, üç fazlılar için 111 lira olarak uygulanacak.

Bu sayaçlarda tamir ücretleri ise tek fazlı sayaçlarda 111 lira, üç fazlılarda 127 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 121 lira ile 3 bin 589 lira arasında değişecek.

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