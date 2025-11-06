Dolar
42.12
Euro
48.68
Altın
3,984.89
ETH/USDT
3,314.30
BTC/USDT
102,250.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2025 kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını bildirerek, 2025'te de olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2025 kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacak

CENEVRE

WMO, Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında "2025 Küresel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, "2025, kayıtlardaki ikinci veya üçüncü en sıcak yıl olacak. 2025'te olağanüstü sıcaklıkların endişe verici eğilimi devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, son 11 yılın, 176 yıllık kayıtlar arasındaki en sıcak dönem olduğu, son 3 yılın ise bu yıllar içinde en sıcak yıllar olarak kayda geçtiği belirtilerek, bu yıl ocak ve ağustostaki ortalama yüzey sıcaklığının, sanayi öncesi ortalamanın 1,42 santigrat derece üstünde olduğu vurgulandı.

"2024'te rekor seviyelere ulaşan ısıyı hapseden sera gazları ve okyanus ısı içeriği konsantrasyonları, 2025'te de artmaya devam etti." ifadesine yer verilen raporda, Arktik deniz buzunun kapladığı alanın kayıtlardaki en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın yıl boyunca ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret edilen raporda, doğal etkenlerden kaynaklanan küçük ve geçici bir aksamaya rağmen uzun vadeli deniz seviyesi yükselme eğiliminin devam ettiği aktarıldı.

Aşırı iklim olayları, ekonomik kalkınmayı önlüyor

Raporda, "Ağustos 2025'e kadar yaşanan aşırı hava ve iklim olayları, yaşamlar, geçim kaynakları ve gıda sistemleri üzerinde domino etkisi yarattı. Bu durum, birçok bölgede yerinden edilmelere yol açarak sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik ilerlemeyi önledi." ifadeleri kullanıldı.

2015'ten bu yana tehlikeli hava olaylarına karşı hayat kurtarıcı önlemler almayı amaçlayan "çoklu afet erken uyarı sistemleri" bildiren ülke sayısının 2 kattan fazla arttığı kaydedilen raporda, erken uyarı sistemi bildiren ülke sayısının 2024'te 56'dan 119'a yükseldiğine yer verildi.

Raporda, ülkelerin yüzde 40'ında hala çoklu afet erken uyarı sistemlerinin bulunmadığı vurgulanarak, bu kalan boşlukları kapatmak için acil eylem gerektiği ifade edildi.

İklimle ilgili etkenlerin yenilenebilir enerji arz ve talebini şekillendirdiğine değinilen raporda, güvenilir ve esnek temiz enerji sistemleri kurmak için bu etkileri öngörmenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bilimle küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak hala mümkün

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Bu eşi benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar serisi, geçen yılki sera gazı seviyelerindeki rekor artışla birleştiğinde önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ısınmayı, hedefi geçici olarak aşmadan 1,5 santigrat dereceyle sınırlamanın neredeyse imkansız olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saulo, bilimin, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceye düşürmenin hala mümkün ve gerekli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti
MHP'li Yönter partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığını ziyaret etti

Benzer haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2025 kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2025 kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacak

İklim finansmanı Brezilya’daki BM müzakerelerinin en sıcak gündemi

Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Zirvesi, taahhütlerin uygulanmasına odaklanacak

En büyük 3 şehrin toplam mevduatı 15 trilyon lirayı aştı

En büyük 3 şehrin toplam mevduatı 15 trilyon lirayı aştı
Gelişmekte olan ülkelerin iklime uyum için finansman ihtiyacı yılda 310 milyar doları aşıyor

Gelişmekte olan ülkelerin iklime uyum için finansman ihtiyacı yılda 310 milyar doları aşıyor
Cumhuriyet altını 100 yaşında

Cumhuriyet altını 100 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet