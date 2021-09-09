Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı." dedi.
Kocaeli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde “Prometeon Yeni Ar-Ge Merkezi”nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı." dedi.
Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettiklerini ifade eden Varank, "Bugün itibarıyla teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e ve tasarım merkezi sayısı 345'e ulaşmış durumda." diye konuştu.
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