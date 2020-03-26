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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Fırsatçılık yapanlar bundan sonra hiçbir şekilde desteklerden yararlanamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19’a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 26.03.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Fırsatçılık yapanlar bundan sonra hiçbir şekilde desteklerden yararlanamayacak Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Varank'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."

"TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık."

"(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan’a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak."

"Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz."

"Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık."

"TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık."

"Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak."

"Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."

"Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek."

"Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz."

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