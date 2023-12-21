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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, Türkiye ve Çin'in batarya ortaklığına ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Arzumuz pek çok yatırımcının önümüzdeki dönemde Türkiye'yi tercih etmesi ve böylelikle Türkiye'de batarya üretim kapasitemizi hızla çok daha ileri bir düzeye çıkarmak." dedi.

Zeynep Duyar  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, Türkiye ve Çin'in batarya ortaklığına ilişkin açıklama

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Farasis Energy ile batarya yatırımını en hızlı şekilde hayata geçirmesini beklediklerini belirterek, "Arzumuz pek çok yatırımcının önümüzdeki dönemde Türkiye'yi tercih etmesi ve Türkiye'de batarya üretim kapasitemizi hızla çok daha ileri bir düzeye çıkarmak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kacır, Çin'in Zhenjiang kentinde bulunan batarya üreticisi Farasis Energy tesislerini ziyaret etti.

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Gemlik'te kurulacağını hatırlatan Kacır, Farasis ve Togg'dan Siro yatırımını en hızlı şekilde hayata geçirmelerini beklediklerini bildirdi. Kacır, bu ziyarette hem mevcut üretim kabiliyetlerinden hem de batarya teknolojisindeki son gelişmelerden haberdar olma imkanını yakaladıklarını aktardı.

Bakanlık olarak Türkiye’de batarya yatırımlarını çok önemsediklerine işaret eden Kacır, "Türkiye'nin elektrikli araçlar konusunda üretim merkezi olabilmesi için batarya üretiminde de merkez olması çok önemli. Bu anlayışla Togg ve Farasis ortaklığında gerçekleşecek Siro yatırımını çok önemli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, elektrikli araçların adım adım daha uzun menzilli ve çok daha kullanıcı dostu hale geleceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı da günden güne artmaya devam edecek. Sadece Farasis değil, önümüzdeki dönemde bu sektörde farklı oyuncular da Türkiye'de yatırım konusunda adım atacaklardır diye düşünüyoruz. Arzumuz Farasis gibi pek çok yatırımcının önümüzdeki dönemde Türkiye'yi tercih etmesi ve Türkiye'de batarya üretim kapasitemizi hızla çok daha ileri bir düzeye çıkarmak. Batarya, özellikle yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş santrallerinde, bu santrallerde üretilen elektriğin şebekeye bağlanması aşamasında çok önemli rol üstleniyor. Türkiye'de önümüzdeki dönemde her yıl yaklaşık 5 gigavat ilave rüzgar ve güneş kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda batarya çözümlerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi de yine çok anlamlı olacak."

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