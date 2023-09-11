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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptıklarını bildirdi.

Enes Duran  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye'nin, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres olduğunu vurgulayan Kacır, "Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye’ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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