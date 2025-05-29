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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bugünün dünyasında ekonomik bağımsızlık teknolojik bağımsızlıkla mümkün

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin kritik teknolojilerde, kimseye muhtaç olmaksızın kendi ihtiyaçlarını, kendi imkan ve kabiliyetleri ile karşılayabilen bir ülke olması adına gayret gösteriyoruz." dedi.

Fatma Eda Topcu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bugünün dünyasında ekonomik bağımsızlık teknolojik bağımsızlıkla mümkün Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, törendeki konuşmasında Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna işaret ederek, Türkiye'yi Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye Yüzyılı'na taşımak için çalıştıklarını söyledi.

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Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki bugünün dünyasında siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlık da teknolojik bağımsızlıkla mümkün. Bu anlayışla Türkiye'nin kritik teknolojilerde, kimseye muhtaç olmaksızın kendi ihtiyaçlarını, kendi imkan ve kabiliyetleri ile karşılayabilen bir ülke olması adına gayret gösteriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle, küresel ticarette daha fazla söz sahibi olması ve elbette Türk milletinin daha müreffeh olması yolculuğudur. Bu yolculukta bugüne kadar attığımız tüm adımlarda en önemli unsurun Türk gençliği olduğuna inandık ve her bir projede Türk gençliğini, Teknofest kuşağını hep işin merkezinde konumlandırdık."

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir işe Türk gençliği ile birlikte imza attık"

Bu anlayışla hayata geçirdikleri proje ve eğitimlerden bahseden Kacır, 81 şehrin tamamında kurulan 130'dan fazla DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 30 bine yakın öğrenci bulunduğunu bildirdi.

Kacır, "Ve inanıyoruz ki onlar, bu salondakiler gibi geleceğin teknoloji yıldızları olmaya aday olacaklar. Yine aynı anlayışla dünyanın en büyük teknoloji festivallerini 2018'den bu yana Türkiye'de düzenliyoruz. 2018'de ilkini düzenlediğimiz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 14 teknoloji yarışmamız vardı ve bu yarışmalara 20 bin genç kardeşimiz katılmıştı. 2024 TEKNOFEST'inde yarışma sayımız 50'ye yaklaşırken yarışmacı sayımız 1 milyon 600 bini aştı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işe yine Türk gençliği ile birlikte imza attık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun doludizgin devam edeceğinin altını çizen Kacır, bu kapsamda Turkcell'in yarışmasının önemine dikkati çekti.

Kacır, "Türkiye'nin geleceğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin ayrılmaz eşsiz bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz ki hem insan kaynağımızla hem de hep birlikte inşa edeceğimiz dijital altyapılarla Türkiye bu alanda günden güne yıldan yıla güçlenerek yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasında İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü de kutladı.

Konuşmasının ardından yarışmanın ödüllerini takdim eden Kacır'a, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da İstanbul'un fethini betimleyen hediye takdim etti.



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