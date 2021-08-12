Euro
10.09
Dolar
8.58
BIST 100
1,428.16
Altın
1,755.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sinop’un Ayancık ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar botla tahliye edildi.
logo
Ekonomi

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.08.2021
Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 246 bini aştı
Kanada aşı pasaportu uygulamasına sonbaharda başlıyor
Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı
Japon uzmanlara göre Kovid-19'a karşı ülkedeki mücadele 'kritik safhada'
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor

Benzer haberler

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri haziranda yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verdi
İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı

İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu