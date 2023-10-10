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Ekonomi

Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 3,1 arttı

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 3,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 2,91 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda temmuza kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 1,3 azaldı.

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