Dolar
37.96
Euro
41.96
Altın
3,111.07
ETH/USDT
1,595.10
BTC/USDT
81,596.00
BIST 100
9,527.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum'da Selin Şahin Ortaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 1,9 azaldı

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azalış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 1,9 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,2 azalış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,813,18,78,710,913,1
2022612,389,46,981,90,802,4-1,81,7
20233,9-8,80,4-1,30,20,98,23,65,22,622,4
20241,311,14,4-10-4,9-3,9-5-2,2-2,91,77
20251,2-1,9









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital ortamda 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin kabri tahrip edildi
Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 1,9 azaldı

Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 1,9 azaldı

İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık yüzde 1,24, yıllık yüzde 23,94 arttı

Ekonomi yönetiminin gündemi bayram sonrasında yoğunlaşacak

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu
Kara yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 1,1 milyon terajul oldu

Kara yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 1,1 milyon terajul oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet