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Ekonomi

Samsun'un "mavi ekonomi" vizyonu hedefi 1 milyar dolarlık ihracat, 2 milyon turist

Samsun'da mavi ekonomi vizyonu kapsamında yıllık 1 milyar dolarlık ihracat ve 2 milyon turistin hedeflendiği bildirildi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Samsun'un "mavi ekonomi" vizyonu hedefi 1 milyar dolarlık ihracat, 2 milyon turist

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte mavi ekonomiye ilişkin 10 yıllık gelişim vizyonu kapsamındaki hedefler ortaya konuldu.

Samsun Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ladik, Ayvacık, Vezirköprü ve Bafra belediyeleri, Bafra OSB Müdürlüğü, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Port, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarla Türk somonu üretiminde bölgesel merkez konumuna ulaşılması, su ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajının aşılması, kruvaziyer turizminde 100 bin turistin ağırlanarak yıllık toplam turist sayısının 2 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada, bu hedeflerle hayata geçirilmesi planlanan projeler şöyle sıralandı:

"Türk Somonu Yetiştiriciliğinde Balık Sağlığı Biyoteknoloji Merkezi Kurvaziyer Turizmi ve Akıllı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Kapalı RAS Sistemleri Kurulumu, Balık Yetiştirme Balık İşleme Atıklarının Sıvı Stimülant Olarak Değerlendirilmesi, Mersin Balığı Havyar Yetiştirme Model Tesisleri, Limanda Kruvaziyer Altyapısı için Ek Yatırımlar, Deniz Tarımı ve Karbon Yakalama Merkezi, Denizde Yosun, İstiridye, Midye Yetiştiriciliği ile Karbon Emilimi ve Su Kalitesini Artıran Projeler, Deniz ve İç Su Ekosistemleri İzleme ve Koruma Projesi İç Sularda Doğaya Uygun Konaklama Yatırımlarının Hayata Geçirilmesi, Ayvacık Barajı Rekreasyonel Gelişim Projesi, Ladik Gölü Rekreasyonel Gelişim Projesi Fizibilite Raporu, Vezirköprü-Bafra Bağlantısının Tarihi Tomruk Rotası ile Yeniden Canlandırılması Projesi, Samsun Akvaryumu Projesi, Denizde Aktivite Çeşitliliğine Yönelik Yatırımlar, Potansiyel Yelken Bağlama Yerlerinin Geliştirilmesi ve Yüzer İskele Uygulaması."

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